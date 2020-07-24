В аэропорту Осло за магазинную кражу задержали эстонца

Вчера около 12 часов полиция Норвегии получила сообщение о том, что на улице возле аэропорта Осло дерутся двое мужчин.
По прибытии на место полицейские увидели охранника и мужчину в наручниках.
Выяснилось, что назадолго до этому мужчина, который оказался эстонцем, украл в шести расположенных в аэропорту магазинах вещей на сумму около 10 000 норвежских крон (900 евро), пишет Romerikes Blad.
Стражи порядка доставили эстонца в арестный дом.
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