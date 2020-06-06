06.06.2020, 13:23

Уже на третью по счету эстонскую инвестиционную платформу заведено уголовное дело


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Уже на третью по счету эстонскую инвестиционную платформу заведено уголовное дело
Ekraanitõmmis

На прошлой неделе было заведено уголовное дело в отношении эстонской инвестиционной платформы Monethera, которая в конце марта пропала с деньгами инвесторов.

Прокуратура сообщила, чут уголовное производство инициировано соглсно параграфу, касающегося инвестиционного мошенничества.

Представляющий инвесторов платформы адвокат бюро Magnusson Денис Пискунов добавил, что в отношении Monethera подано также заявление о банкротстве.

После завершивших деятельность в январе Kuetzal и Envestio, Monethera уже третья эстонская инвестиционная платформа, на которую заведено уголовное дело.

А Monethera, имевшей около 3000 инвесторов, начались проблемы в начале года. После фиаско Kuetzal и Envestio другие инвесторы начали в панике забирать деньги с инвестиционных платформ, в результате чего Monethera пришлось приостановить выкуп инвестиций на месяц.

Как и в случае с другими инвестиционными платформами Monethera зарегистрирована в Эстонии, но руководители работники фирмы находятся в Латвии. Согласно данным Krediidiinfo, владельцами Monethera являются исполнительный директор Андис Тауберс и Андрей Богданов.

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