Уже на третью по счету эстонскую инвестиционную платформу заведено уголовное дело
На прошлой неделе было заведено уголовное дело в отношении эстонской инвестиционной платформы Monethera, которая в конце марта пропала с деньгами инвесторов.
На прошлой неделе было заведено уголовное дело в отношении эстонской инвестиционной платформы Monethera, которая в конце марта пропала с деньгами инвесторов.
Прокуратура сообщила, чут уголовное производство инициировано соглсно параграфу, касающегося инвестиционного мошенничества.
Представляющий инвесторов платформы адвокат бюро Magnusson Денис Пискунов добавил, что в отношении Monethera подано также заявление о банкротстве.
После завершивших деятельность в январе Kuetzal и Envestio, Monethera уже третья эстонская инвестиционная платформа, на которую заведено уголовное дело.
А Monethera, имевшей около 3000 инвесторов, начались проблемы в начале года. После фиаско Kuetzal и Envestio другие инвесторы начали в панике забирать деньги с инвестиционных платформ, в результате чего Monethera пришлось приостановить выкуп инвестиций на месяц.
Как и в случае с другими инвестиционными платформами Monethera зарегистрирована в Эстонии, но руководители работники фирмы находятся в Латвии. Согласно данным Krediidiinfo, владельцами Monethera являются исполнительный директор Андис Тауберс и Андрей Богданов.
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