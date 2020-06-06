Уже на третью по счету эстонскую инвестиционную платформу заведено уголовное дело

Прокуратура сообщила, чут уголовное производство инициировано соглсно параграфу, касающегося инвестиционного мошенничества.

Представляющий инвесторов платформы адвокат бюро Magnusson Денис Пискунов добавил, что в отношении Monethera подано также заявление о банкротстве.

После завершивших деятельность в январе Kuetzal и Envestio, Monethera уже третья эстонская инвестиционная платформа, на которую заведено уголовное дело.

А Monethera, имевшей около 3000 инвесторов, начались проблемы в начале года. После фиаско Kuetzal и Envestio другие инвесторы начали в панике забирать деньги с инвестиционных платформ, в результате чего Monethera пришлось приостановить выкуп инвестиций на месяц.

Как и в случае с другими инвестиционными платформами Monethera зарегистрирована в Эстонии, но руководители работники фирмы находятся в Латвии. Согласно данным Krediidiinfo, владельцами Monethera являются исполнительный директор Андис Тауберс и Андрей Богданов.