29.06.2020, 16:24

Ужасное ДТП на Лаагна теэ: двое пострадавших по-прежнему в больнице, один — в крайне тяжелом состоянии


EST 1
Ужасное ДТП на Лаагна теэ: двое пострадавших по-прежнему в больнице, один — в крайне тяжелом состоянии
Henri-Kristian Kirsip

По данным полиции, после трагической автомобильной аварии, произошедшей 20 июня в столичном районе Ласнамяэ, в стационарном лечении по-прежнему нуждаются 32-летняя женщина, находившая в павильоне автобусной остановки и 57-летняя женщина, пассажирка попавшей в аварию машины Volvo. Состояние последней оценивается как сверхтяжелое.

Как уже сообщалось в результате ДТП погибли двое: на месте происшествия погибла женщина, находившаяся на автобусной остановке, в больнице скончался 39-летний водитель участвовавшего в аварии автомобиля Ford.

Пассажирка Ford, 32-летняя женщина и водитель Volvo, 54-летняя женщина, в госпитализации больше не нуждаются, сообщил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Предполагаемый виновник аварии — 20-летний Иса Халилов, который гнал на BMW со скоростью 200 км/ч.

Читайте также: