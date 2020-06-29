Ужасное ДТП на Лаагна теэ: двое пострадавших по-прежнему в больнице, один — в крайне тяжелом состоянии
По данным полиции, после трагической автомобильной аварии, произошедшей 20 июня в столичном районе Ласнамяэ, в стационарном лечении по-прежнему нуждаются 32-летняя женщина, находившая в павильоне автобусной остановки и 57-летняя женщина, пассажирка попавшей в аварию машины Volvo. Состояние последней оценивается как сверхтяжелое.
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