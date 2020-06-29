Ужасное ДТП на Лаагна теэ: двое пострадавших по-прежнему в больнице, один — в крайне тяжелом состоянии

Как уже сообщалось в результате ДТП погибли двое: на месте происшествия погибла женщина, находившаяся на автобусной остановке, в больнице скончался 39-летний водитель участвовавшего в аварии автомобиля Ford.

Пассажирка Ford, 32-летняя женщина и водитель Volvo, 54-летняя женщина, в госпитализации больше не нуждаются, сообщил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Предполагаемый виновник аварии — 20-летний Иса Халилов, который гнал на BMW со скоростью 200 км/ч.