Ужасная авария в Ласнамяэ: арестован водитель Chevrolet, который вместе с BMW мчался по Лаагна теэ

Речь идет о 29-летнем мужчине, у которого в активе два действующих наказания за превышение скорости. Вдобавок к этому, в отношении этого человека идет два расследования в связи с имевшими место в июне дорожными нарушениями.

По состоянию на данный момент собранные доказательства указывают на то, что водители BMW и Chevrolet беседовали друг с другом в Старом городе, после чего выехали через город на Лаагна теэ, где произошла авария. По ходу движения стиль вождения обоих автомобилей был агрессивным, машины ехали гораздо быстрее потока.

Госпрокурор Диана Хелила сказала, что прокуратура к сегодняшнему дню признала подозреваемым и водителя Chevrolet.

"Прокуратура рассматривает водителя Chevrolet как второго провокатора аварии. Учитывая его участие в событиях на всём их протяжении - начиная от начала поездки, заканчивая аварией, мы считаем: хотя сам Chevrolet в аварии не участвовал, его ясная роль в совершении аварии просматривается. Несмотря на то, что водитель Chevrolet не наказывался в уголовном порядке, его поведение на дорогах дает основание опасаться, что, находясь на свободе, он может представлять опасность участникам дорожного движения. Поэтому прокуратура на выходных ходатайствовала о его аресте на время следствия, суд удовлетворить это ходатайство", — пояснила госпрокурор Хелила.

По утверждению прокуратуры, машины ехали c одной скоростью. У BMW она была 200 км/ч, значит и у Chevrolet такая же.

Пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас сказал, что, по информации его ведомства, на одну линию для гоночного заезда машины не выстраивались, скорость превышалась на протяжении всего пути из Старого города до места ДТП.

Каллас добавил, что водитель Chevrolet признан подозреваемым в пособничестве, это означает, что подозреваемый тоже внес свой вклад в произошедшее. По уголовному законодательству, при вынесении наказания для исполнителя и пособника предусмотрена одна и та же статья. В случае признания виновным, суд, принимая в расчет все обстоятельства, даст водителю Chevrolet, по всей видимости, более мягкое наказание.