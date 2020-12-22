Утром подожгли одно из помещений Тартуского университета

22 декабря рано утром в Тарту на улице Юликооли разбили окно учебного заведения и через него подожгли одно из помещений, сообщает Лыунаская префектура.
Спасатели потушили огонь, никто не пострадал.
Полиция установит совершившего преступление и другие детали в ходе уголовного делопроизводства.
Как уточняет Лыунаский спасательный центр, 22 декабря в 5:06 автоматическая пожарная сигнализация подала сигнал о пожаре в главном здании Тартуского университета, также позвонили в Центр тревоги из охранного центра университета.
Спасатели выяснили, что в одном помещении загорелись шторы и возник небольшой пожар. Возгорание потушили первичными средствами пожаротушения.
Детали случившегося выясняют полиция и Лыунаская окружная прокуратура.
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