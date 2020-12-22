Утром подожгли одно из помещений Тартуского университета

Спасатели потушили огонь, никто не пострадал.

Полиция установит совершившего преступление и другие детали в ходе уголовного делопроизводства.

Как уточняет Лыунаский спасательный центр, 22 декабря в 5:06 автоматическая пожарная сигнализация подала сигнал о пожаре в главном здании Тартуского университета, также позвонили в Центр тревоги из охранного центра университета.

Спасатели выяснили, что в одном помещении загорелись шторы и возник небольшой пожар. Возгорание потушили первичными средствами пожаротушения.

Детали случившегося выясняют полиция и Лыунаская окружная прокуратура.

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