Устроивший в Пыхья-Таллинне ДТП со смертельным исходом заплатит близким погибшей 13 000 евро

Инцидент с участием обвиняемого произошел вечером 1 апреля 2019 года у здания номер 16 по улице Сыле в Таллинне, где автомобиль Toyota Verso-S, которым управлял Артур, сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 59-летнюю женщину, пишет RusERR.

По оценке прокуратуры, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обвиняемый не был достаточно внимательным и не снизил скорость, хотя ехавший по первой полосе движения автомобиль остановился, чтобы уступить дорогу пешеходу.

Харьюский уездный суд, рассматривавший дело в порядке согласительного производства, приговорил Артура к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком в 18 месяцев.

Обвиняемый признал свою вину.