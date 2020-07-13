Устроивший в Пыхья-Таллинне ДТП со смертельным исходом заплатит близким погибшей 13 000 евро(1)
Харьюский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 46-летнего Артура, который весной 2019 года сбил на своем легковом автомобиле 59-летнюю женщину, которая в больнице скончалась от полученных травм, а также обязал виновника инцидента выплатить родственникам погибшей 13 000 евро в виде компенсации за ущерб.
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