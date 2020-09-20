20.09.2020, 12:54

Устроившему стрельбу на мосту Мустакиви грозит 8 лет в тюрьмы: суд вынесет решение в среду


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Dmitri Doroškevitš (paremal)
Dmitri Doroškevitš (paremal)Foto: Madis Veltman

В следующую среду, 23 сентября, Харьюский уездный суд вынесет решение по уголовному делу, в котором 30-летнего Дмитрия Дорошкевича обвиняют в попытке убийства — в августе 2018 года мужчина устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ, напоминает rus.err.ee.

В ходе судебных прений прокурор Диана Хелила потребовала признать Дорошкевича виновным и приговорить к его к 8 годам лишения свободы, в свою очередь адвокат мужчины Владимир Садеков настаивал на оправдании своего подзащитного.

По словам присяжного адвоката Владимира Садекова, Дорошкевич пришел на работу с пистолетом, поскольку у его коллег из Tallinna Teede AS часто бывали конфликты с пьяными прохожими во время дорожных работ по ночам, а в данном случае речь шла о самозащите от нападения.

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