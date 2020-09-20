Устроившему стрельбу на мосту Мустакиви грозит 8 лет в тюрьмы: суд вынесет решение в среду
В следующую среду, 23 сентября, Харьюский уездный суд вынесет решение по уголовному делу, в котором 30-летнего Дмитрия Дорошкевича обвиняют в попытке убийства — в августе 2018 года мужчина устроил стрельбу на мосту Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ, напоминает rus.err.ee.
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