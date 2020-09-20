Устроившему стрельбу на мосту Мустакиви грозит 8 лет в тюрьмы: суд вынесет решение в среду

В ходе судебных прений прокурор Диана Хелила потребовала признать Дорошкевича виновным и приговорить к его к 8 годам лишения свободы, в свою очередь адвокат мужчины Владимир Садеков настаивал на оправдании своего подзащитного.

По словам присяжного адвоката Владимира Садекова, Дорошкевич пришел на работу с пистолетом, поскольку у его коллег из Tallinna Teede AS часто бывали конфликты с пьяными прохожими во время дорожных работ по ночам, а в данном случае речь шла о самозащите от нападения.