Устроившего стрельбу на мосту Мустакиви приговорили к шести годам лишения свободы

В ходе судебных прений прокурор Диана Хелила требовала признать Дорошкевича виновным и приговорить к его к восьми годам лишения свободы, а адвокат обвиняемого Владимир Садеков настаивал на оправдании своего подзащитного, при этом сам Дмитрий Дорошкевич не признал себя виновным.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Дорошкевича в покушении на убийство, поскольку в ходе конфликта, вспыхнувшего на мосту Мустакиви в Таллинне в ночь на 2 августа 2018 года, он несколько раз выстрелил 35-летнему мужчине в лицо из пистолета Glock, который был официально зарегистрирован на имя обвиняемого — врачи смогли спасти жизнь тяжело пострадавшему мужчине, но в результате инцидента он ослеп.

По словам присяжного адвоката Владимира Садекова, Дорошкевич пришел на работу с пистолетом, поскольку у его коллег из Tallinna Teede AS часто бывали конфликты с пьяными прохожими во время дорожных работ по ночам, а в данном случае речь шла о самозащите от нападения. Защите удалось доказать, что Дорошкевич находился в состоянии необходимой обороны, но, по мнению суда, он превысил пределы необходимой обороны

Приговор уездного суда не вступил в силу и может быть обжалован в суде второй инстанции.

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