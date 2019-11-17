Установлена причина смерти второго гражданина Финляндии с парома Tallink Silja Europa(13)
Двое граждан Финляндии были 20 октября найдены мертвыми на пароме Silja Europa, пишет YLE.
Двое граждан Финляндии были 20 октября найдены мертвыми на пароме Silja Europa, пишет YLE.
По сообщению Полиции Эстонии, причина смерти гражданина Финляндии, скончавшегося на пароме Tallink Silja Europa, была связана с состоянием его здоровья. Полиция не разглашает точной причины смерти 21 –летнего мужчины, потому что речь идет конфиденциональной информации.
Представитель пресс-службы Полиции и Погранохраны Эстонии Анника Максимов подчеркнула газете Iltalehti, что нет никаких признаков насильственной смерти, и это главное.
Двое финнов умерли 20 октября на пароме Silja Europa. Они были найдены мертвыми в своих каютах на пароме.
Ранее было подтверждено, что причиной смерти 25-летней финки стал приступ болезни.
Как в октябре писал Delfi, первый труп был найден 20 октября около 3 часов ночи. Это была 25-летняя женщина. Никаких признаков насилия выявлено не было, вскрытие объяснит причину смерти.
Второй труп был найден около 5 утра. Погиб 21-летний мужчина. Следов насилия также не было.
Оба погибших были гражданами Финляндии. Их нашли в своих каютах.
Департамент полиции и погранохраны сообщил, что две смерти не связаны между собой.
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