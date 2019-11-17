Установлена причина смерти второго гражданина Финляндии с парома Tallink Silja Europa

По сообщению Полиции Эстонии, причина смерти гражданина Финляндии, скончавшегося на пароме Tallink Silja Europa, была связана с состоянием его здоровья. Полиция не разглашает точной причины смерти 21 –летнего мужчины, потому что речь идет конфиденциональной информации.

Представитель пресс-службы Полиции и Погранохраны Эстонии Анника Максимов подчеркнула газете Iltalehti, что нет никаких признаков насильственной смерти, и это главное.

Двое финнов умерли 20 октября на пароме Silja Europa. Они были найдены мертвыми в своих каютах на пароме.

Ранее было подтверждено, что причиной смерти 25-летней финки стал приступ болезни.

Как в октябре писал Delfi, первый труп был найден 20 октября около 3 часов ночи. Это была 25-летняя женщина. Никаких признаков насилия выявлено не было, вскрытие объяснит причину смерти.

Второй труп был найден около 5 утра. Погиб 21-летний мужчина. Следов насилия также не было.

Оба погибших были гражданами Финляндии. Их нашли в своих каютах.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что две смерти не связаны между собой.