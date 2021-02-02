Ушла в школу и не вернулась. Полиция просит помощи в поисках 17-летней девушки(6)
Полиция просит помощи в поисках 17-летней Яаники, которая пошла в понедельник утром в школу и до сих пор не вернулась.
Полиция просит помощи в поисках 17-летней Яаники, которая пошла в понедельник утром в школу и до сих пор не вернулась.
Утром 1 февраля Яаника поехала из дома в районе Клоостриметса в школу в Мустамяэ, но ушла из школы до окончания уроков чуть после полудня. Близкие получили от нее сообщение вчера около 14 часов о том, что девушка едет домой. Домой она не вернулась и ее мобильный телефон выключен.
Ночью обеспокоенные близкие связались с полицией. Полицейские общались со знакомыми девушки, но на данный момент еще не удалось установить ее местонахождение. Яаника может находиться в Пайде или Тарту.
На Яанике черное пальто с капюшоном, черные брюки Nike, черные кроссовки Adidas с деталью розового цвета, она может носить шапку Adidas розового цвета, при себе может иметь пакет. Ее рост 165 см, плотного телосложения, длинные волосы с челкой.
Полицейские продолжают поиски. Просим всех, кто видел ее вчера или сегодня, либо знает, где она может находиться, позвонить на номер 112 или написать kaire.arukaevu@politsei.ee.
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