28.06.2019, 18:31

Ушла из дома и пропала: полиция просит помощи в поисках женщины


rus.delfi.ee
EST
Ушла из дома и пропала: полиция просит помощи в поисках женщины
PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 59-летней Айно, жительницы волости Элва, которая ушла из дома сегодня утром и не вернулась.

У женщины проблемы со здоровьем, и без посторонней помощи она может попасть в неприятности.

Если у вас есть информация об изображенной на фотографии женщине, сообщите по телефону 112.

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