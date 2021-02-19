Ушла из дома и не вернулась. Полиция просит помощи в поисках 17-летней Сандры

Пока поиски результатов не дали. Ранее девочка уже несколько раз уходила из дома. Тогда ее передвижения охватывали Валгамаа, Тартумаа, Йыгевамаа, Пярнумаа. Сейчас у полиции нет информации относительно того, где она может находиться.

Рост Сандры около 175 см, телосложение худощавое, волосы длинные черные. Была одета в длинное темное пальто, темные джинсы и бежевую шапку.

Полиция просит всех, кто видел девочку или располагает информацией о ее местоположении, сообщить об этом по номеру 53000462 или 112.

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