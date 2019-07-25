25.07.2019, 11:59
Ушла из дома и не вернулась. Полиция просит помощи в поисках 15-летней Келли(1)
Полиция просит помощи в поиске 15-летней Келли, которая 22 июля ушла из своего дома в Тарту и не вернулась.
Полиция просит помощи в поиске 15-летней Келли, которая 22 июля ушла из своего дома в Тарту и не вернулась.
Девушка уходила из дома и ранее, но не на столь длительный период. Ее мобильный телефон отключен, а друзья утверждают, что не знают ничего о ее местонахождении.
Рост Келли около 165 см, телосложение плотное. Волосы каштановые, короткие. Может быть одета в темные клетчатые брюки, кроссовки, черную толстовку и кепку.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом по номеру 112.
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