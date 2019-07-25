Ушла из дома и не вернулась. Полиция просит помощи в поисках 15-летней Келли

Девушка уходила из дома и ранее, но не на столь длительный период. Ее мобильный телефон отключен, а друзья утверждают, что не знают ничего о ее местонахождении.

Рост Келли около 165 см, телосложение плотное. Волосы каштановые, короткие. Может быть одета в темные клетчатые брюки, кроссовки, черную толстовку и кепку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом по номеру 112.