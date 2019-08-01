Ушла из детского дома и не вернулась. Полиция просит помощи в розыске 12-летней девочки

Кристийна покинула учреждение в субботу, 27 июля, в тот же день об этом была извещена полиция. Насколько известно, последний контакт с ней был 30 июля.

Девочка и ранее покидала свое место жительства, но вскоре ее находили. Без посторонней помощи она может попасть в опасную ситуацию.

Не исключено, что Кристийна автостопом передвигается по Южной Эстонии, вероятно ее нахождение в Тартумаа.

Девочка худощавого телосложения, ростом 165 см. Была одета в бежевые шорты и бежевую кофту. Общительная.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фото девочку или имеет информацию о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.