Ушла из детского дома и не вернулась. Полиция просит помощи в розыске 12-летней девочки
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летней Кристийны, которая ушла в Рапламаа из детского дома и не вернулась.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 12-летней Кристийны, которая ушла в Рапламаа из детского дома и не вернулась.
Кристийна покинула учреждение в субботу, 27 июля, в тот же день об этом была извещена полиция. Насколько известно, последний контакт с ней был 30 июля.
Девочка и ранее покидала свое место жительства, но вскоре ее находили. Без посторонней помощи она может попасть в опасную ситуацию.
Не исключено, что Кристийна автостопом передвигается по Южной Эстонии, вероятно ее нахождение в Тартумаа.
Девочка худощавого телосложения, ростом 165 см. Была одета в бежевые шорты и бежевую кофту. Общительная.
Полиция просит всех, кто видел изображенную на фото девочку или имеет информацию о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.
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