Ушел в лес и не вернулся. Полиция ищет 52-летнего Николая

Мужчина вчера связался с мамой и сказал, что он возвращается, но ещё зайдет к другу. Сегодня выяснилось, что к другу он не приходил. На данный момент неизвестно, где Николай находится. С мужчиной не удалось связаться и по телефону.

На данный момент в Ярвекюла идут активные поиски. Мужчину ищут добровольцы и полицейские.

Так как в этом районе обычно много людей, то в случае, если вы увидите мужчину, который изображен на фото, просим незамедлительно связаться с полицией по телефону 112.

Рост Николая 175 см, у него темные длинные волосы и он худощавого телосложения. В тот момент, когда он уходил из дома, на нем была куртка синего и чёрного цвета, темные брюки и резиновые сапоги.