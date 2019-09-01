Ушел в лес и не вернулся. Полиция ищет 52-летнего Николая

Сегодня, 1 сентября, с полицией связалась мама 52-летнего Николая, которая сообщила о том, что вчера сын ушел в лес Раудалу, который расположен в волости Рае, и до сих пор не вернулся.
Мужчина вчера связался с мамой и сказал, что он возвращается, но ещё зайдет к другу. Сегодня выяснилось, что к другу он не приходил. На данный момент неизвестно, где Николай находится. С мужчиной не удалось связаться и по телефону.
На данный момент в Ярвекюла идут активные поиски. Мужчину ищут добровольцы и полицейские.
Так как в этом районе обычно много людей, то в случае, если вы увидите мужчину, который изображен на фото, просим незамедлительно связаться с полицией по телефону 112.
Рост Николая 175 см, у него темные длинные волосы и он худощавого телосложения. В тот момент, когда он уходил из дома, на нем была куртка синего и чёрного цвета, темные брюки и резиновые сапоги.
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