14.06.2019, 19:10

Ушел из спецшколы и пропал: полиция просит помощи в поиске 12-летнего мальчика


rus.delfi.ee
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Ушел из спецшколы и пропал: полиция просит помощи в поиске 12-летнего мальчика
PPA

Полиция просит помощи в определении местонахождения 12-летнего Кевина, который не вернулся в спецшколу.

Телефон мальчика отключен. Кевин живет в Ляэне-Вирумаа, в волости Винни, но там ребенок тоже не появился.

Рост мальчика 160 см, худощавого телосложения. Уходя из спецшколы, Кевин был одет в темную спортнивную кофту.

Всех, у кого есть информация о местонахождении изображенного на фотографии мальчика, просят позвонить по телефону 112.

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