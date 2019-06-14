14.06.2019, 19:10
Ушел из спецшколы и пропал: полиция просит помощи в поиске 12-летнего мальчика
Полиция просит помощи в определении местонахождения 12-летнего Кевина, который не вернулся в спецшколу.
Полиция просит помощи в определении местонахождения 12-летнего Кевина, который не вернулся в спецшколу.
Телефон мальчика отключен. Кевин живет в Ляэне-Вирумаа, в волости Винни, но там ребенок тоже не появился.
Рост мальчика 160 см, худощавого телосложения. Уходя из спецшколы, Кевин был одет в темную спортнивную кофту.
Всех, у кого есть информация о местонахождении изображенного на фотографии мальчика, просят позвонить по телефону 112.
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