Ушел из спецшколы и пропал: полиция просит помощи в поиске 12-летнего мальчика

Телефон мальчика отключен. Кевин живет в Ляэне-Вирумаа, в волости Винни, но там ребенок тоже не появился.

Рост мальчика 160 см, худощавого телосложения. Уходя из спецшколы, Кевин был одет в темную спортнивную кофту.

Всех, у кого есть информация о местонахождении изображенного на фотографии мальчика, просят позвонить по телефону 112.