Ушел из дома и не вернулся: полиция просит помощи в поисках пожилого мужчины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 83-летнего Эльдура, который ушел из дома в поселке Кадрина.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 83-летнего Эльдура, который ушел из дома в поселке Кадрина.
Вечером 4 декабря в полицию поступило сообщение о том, что Эльдур ушел из дома, который находится на улице Пикк в Кадрина. Полицейские сразу же приступили к поискам — были задействованы вертолет и служебная собака. К сожалению, поиски пока результата не дали.
Рост мужчины примерно 165 см, он худощавого телосложения и у него седые волосы. Эльдур может быть одет в кофту серого цвета и спортивные штаны чёрного цвета.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Эльдура, просим связаться с полицией по номеру 112.
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