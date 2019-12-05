Ушел из дома и не вернулся: полиция просит помощи в поисках пожилого мужчины

Вечером 4 декабря в полицию поступило сообщение о том, что Эльдур ушел из дома, который находится на улице Пикк в Кадрина. Полицейские сразу же приступили к поискам — были задействованы вертолет и служебная собака. К сожалению, поиски пока результата не дали.

Рост мужчины примерно 165 см, он худощавого телосложения и у него седые волосы. Эльдур может быть одет в кофту серого цвета и спортивные штаны чёрного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Эльдура, просим связаться с полицией по номеру 112.