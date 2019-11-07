07.11.2019, 12:45

Ушел из дома и не вернулся. Полиция просит помощи в поисках 15-летнего Кристьяна

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Ушел из дома и не вернулся. Полиция просит помощи в поисках 15-летнего Кристьяна
Kristjan.

Полиция просит помощи в поисках 15-летнего Кристьяна, который в ушел в субботу из своего дома в волости Виймси и до сих пор не вернулся.

Родители сообщили об исчезновении сына вчера. Последний раз они видели Кристьяна 2 ноября дома. Куда он отправился далее, неизвестно. В качестве одного из возможных пунктов назначения называется волость Харку.

Рост Кристьяна около 185 см, телосложение стройное, глаза серо-зеленые, волосы светлые, как правило, убранные назад. Парень может быть одет в серую спортивную кофту с капюшоном, черную куртку с мехом, черную кепку Nike, облегающие черные рваные в районе колен джинсы и черные кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел похожего человека или располагает информацией относительно местоположения Кристьяна, сообщить об этом по номеру 112.

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