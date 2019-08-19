19.08.2019, 07:05

Ушел из дома и не вернулся. Полиция ищет 79-летнего Виктора


rus.delfi.ee
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Ушел из дома и не вернулся. Полиция ищет 79-летнего Виктора
PPA

Полиция ищет 79-летнего Виктора, который ушел из дома в Кохтла-Ярве утром субботы, 17 августа.

Иногда он не ориентируется во времени и пространстве и поэтому ему может быть сложно найти дорогу домой. Он и раньше уходил из дома, но возвращался быстрее.

Патрули занимаются сейчас его поисками. На Викторе могут быть коричневый свитер и темные джинсы. Он худощавого телосложения, его рост 170 см.

Всех, кто видел Виктора с утра 17 августа, просим позвонить на номер 112.

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