19.08.2019, 07:05
Ушел из дома и не вернулся. Полиция ищет 79-летнего Виктора
Полиция ищет 79-летнего Виктора, который ушел из дома в Кохтла-Ярве утром субботы, 17 августа.
Полиция ищет 79-летнего Виктора, который ушел из дома в Кохтла-Ярве утром субботы, 17 августа.
Иногда он не ориентируется во времени и пространстве и поэтому ему может быть сложно найти дорогу домой. Он и раньше уходил из дома, но возвращался быстрее.
Патрули занимаются сейчас его поисками. На Викторе могут быть коричневый свитер и темные джинсы. Он худощавого телосложения, его рост 170 см.
Всех, кто видел Виктора с утра 17 августа, просим позвонить на номер 112.
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