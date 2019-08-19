Ушел из дома и не вернулся. Полиция ищет 79-летнего Виктора

Иногда он не ориентируется во времени и пространстве и поэтому ему может быть сложно найти дорогу домой. Он и раньше уходил из дома, но возвращался быстрее.

Патрули занимаются сейчас его поисками. На Викторе могут быть коричневый свитер и темные джинсы. Он худощавого телосложения, его рост 170 см.

Всех, кто видел Виктора с утра 17 августа, просим позвонить на номер 112.