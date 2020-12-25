Ушел из больницы и пропал: полиция просит помощи в поиске мужчины из Ида-Вирумаа

Близким до сих пор не удалось с ним связаться. Без посторонней помощи он может попасть в беду.

Аннес проживает в Ида-Вирумаа, городе Пюсси, но он может находиться и в Раквере. На мужчине может быть темно-серая зимняя куртка, темные джинсы, вязаная белая шапка и темные ковбойские сапоги.

Полиция пообщалась с близкими и знакомыми Аннеса, до сих пор не удалось установить его местонахождение. Полиция продолжает поиски Аннеса.

Аннес среднего телосложения и ростом 178 см. У него каштановые волосы и лысина. В ушах — золотые серьги.

Полиция просит всех, кто видел мужчину либо располагает информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

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