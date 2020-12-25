Ушел из больницы и пропал: полиция просит помощи в поиске мужчины из Ида-Вирумаа
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 42-летнего Аннеса, который ушел Раквереской больницы 23 декабря в 8 часов утра в неизвестном направлении.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 42-летнего Аннеса, который ушел Раквереской больницы 23 декабря в 8 часов утра в неизвестном направлении.
Близким до сих пор не удалось с ним связаться. Без посторонней помощи он может попасть в беду.
Аннес проживает в Ида-Вирумаа, городе Пюсси, но он может находиться и в Раквере. На мужчине может быть темно-серая зимняя куртка, темные джинсы, вязаная белая шапка и темные ковбойские сапоги.
Полиция пообщалась с близкими и знакомыми Аннеса, до сих пор не удалось установить его местонахождение. Полиция продолжает поиски Аннеса.
Аннес среднего телосложения и ростом 178 см. У него каштановые волосы и лысина. В ушах — золотые серьги.
Полиция просит всех, кто видел мужчину либо располагает информацией о его местонахождении, позвонить по номеру 112.
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