Ушел из больницы и не вернулся. Полиция просит помощи в поисках 82-летнего Александера
Полиция просит помощи в поисках 82-летнего Александера, который пропал в Вяндра. В последний раз его видели в Вяндра на Вихтра теэ во вторник в 16 часов.
Полиция просит помощи в поисках 82-летнего Александера, который пропал в Вяндра. В последний раз его видели в Вяндра на Вихтра теэ во вторник в 16 часов.
Александера, который живет в больнице по уходу в Вяндра, ищут сейчас участковые полицейские Ляэнеской префектуры.
„На данный момент проверена окрестность больницы, близлежащие дороги и улицы, парки, заправочные станции и магазины", — рассказал участковый полицейский Пярнумаа Янек Сахаренко. „Александер не всегда ориентируется на местности, поэтoму без посторонней помощи ему может быть сложно найти дорогу назад".
Александер высокого роста, худощавого телосложения, у него седые волосы, он прихрамывает. Он говорит по-русски и понимает эстонский язык. На нем могли быть серая спортивная кофта и темные брюки
Полиция просит всех, кто видел мужчину, позвонить по номеру 112.
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