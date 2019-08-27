Ушел из больницы и не вернулся. Полиция просит помощи в поисках 82-летнего Александера

Александера, который живет в больнице по уходу в Вяндра, ищут сейчас участковые полицейские Ляэнеской префектуры.

„На данный момент проверена окрестность больницы, близлежащие дороги и улицы, парки, заправочные станции и магазины", — рассказал участковый полицейский Пярнумаа Янек Сахаренко. „Александер не всегда ориентируется на местности, поэтoму без посторонней помощи ему может быть сложно найти дорогу назад".

Александер высокого роста, худощавого телосложения, у него седые волосы, он прихрамывает. Он говорит по-русски и понимает эстонский язык. На нем могли быть серая спортивная кофта и темные брюки

Полиция просит всех, кто видел мужчину, позвонить по номеру 112.