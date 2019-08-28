Ушел из больницы и не вернулся. Полиция нашла 82-летнего Александера с помощью вертолета

Сообщалось, что Александер, который живет в больнице по уходу в Вяндра, не всегда ориентируется на местности, поэтoму без посторонней помощи ему может быть сложно найти дорогу назад.

Ночью полиция сообщила, что Александер найден и с ним все в порядке.

„Месторасположение Александера установил с воздуха вертолет Департамента полиции и погранохраны. Пожилой человек находился примерно в километре от больницы по уходу у одного заброшенного здания в заросшем кустарником месте", — рассказал руководивший поисками участковый полицейский Пярнумааской группы Янек Сахаренко.

Команда вертолета передала информацию занимавшимся поисками Александера полицейским, которые вскоре обнаружили мужчину и передали его скорой помощи для проверки состояния здоровья. По имеющейся сейчас информации, с ним все в порядке.