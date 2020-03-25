25.03.2020, 07:30

Ушедшую из дома по уходу пожилую женщину нашел родственник

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Ушедшую из дома по уходу пожилую женщину нашел родственник
PPA

Во вторник вечером полиция просила помощи в поисках 90-летней Тамары, которая ушла из дому по уходу в деревне Ааспере в волости Хальяла.

Полиции сообщили во вторник вечером, что днем 24 марта ушла из дому по уходу Тамара, которая может без посторонней помощи попасть в беду.

Полиция начала сразу же поиски пожилой женщины, патрулями были проверена окрестность дома по уходу, в поисках задействована служебная собака, но пока поиски не принесли успеха.

Около часу ночи полиция сообщила, что Тамара обнаружена одним из родственников в Раквере.

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