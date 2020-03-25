Ушедшую из дома по уходу пожилую женщину нашел родственник

Во вторник вечером полиция просила помощи в поисках 90-летней Тамары, которая ушла из дому по уходу в деревне Ааспере в волости Хальяла.
Полиции сообщили во вторник вечером, что днем 24 марта ушла из дому по уходу Тамара, которая может без посторонней помощи попасть в беду.
Полиция начала сразу же поиски пожилой женщины, патрулями были проверена окрестность дома по уходу, в поисках задействована служебная собака, но пока поиски не принесли успеха.
Около часу ночи полиция сообщила, что Тамара обнаружена одним из родственников в Раквере.
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