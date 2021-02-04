04.02.2021, 17:26
Ушедший из социального дома мужчина найден мертвым
В четверг рано утром из пансионата Хельме (Валгамаа) ушел на прогулку 92-летний подопечный, которого позже нашли мертвым в ста метрах от дома.
В четверг рано утром из пансионата Хельме (Валгамаа) ушел на прогулку 92-летний подопечный, которого позже нашли мертвым в ста метрах от дома.
В Центр тревоги о несчастье сообщил случайный прохожий, который заметил лежащего на земле человека.
Прибывшие на место медики констатировали смерть пожилого мужчины.
По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейски все обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что на теле внешних признаков насилия нет.
Точную причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза (вскрытие).
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