04.02.2021, 17:26

Ушедший из социального дома мужчина найден мертвым


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Ушедший из социального дома мужчина найден мертвым
Foto: Argo Ingver

В четверг рано утром из пансионата Хельме (Валгамаа) ушел на прогулку 92-летний подопечный, которого позже нашли мертвым в ста метрах от дома.

В Центр тревоги о несчастье сообщил случайный прохожий, который заметил лежащего на земле человека.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пожилого мужчины.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейски все обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что на теле внешних признаков насилия нет.

Точную причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза (вскрытие).

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