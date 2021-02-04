Ушедший из социального дома мужчина найден мертвым

В четверг рано утром из пансионата Хельме (Валгамаа) ушел на прогулку 92-летний подопечный, которого позже нашли мертвым в ста метрах от дома.
В Центр тревоги о несчастье сообщил случайный прохожий, который заметил лежащего на земле человека.
Прибывшие на место медики констатировали смерть пожилого мужчины.
По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейски все обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что на теле внешних признаков насилия нет.
Точную причину смерти мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза (вскрытие).
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии
Попытка искупаться. Боец UFC разбил голову, прыгнув в прорубь