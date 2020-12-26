Ушедший из Раквереской больницы мужчина найден

В пятницу вечером полиция просила помощи в установлении местонахождения 42-летнего Аннеса, который ушел из Раквереской больницы 23 декабря в 8 часов утра в неизвестном направлении.
Сообщалось, что близким не удалось с ним связаться и без посторонней помощи он может попасть в беду.
Аннес проживает в Ида-Вирумаа, городе Пюсси, но он мог находиться и в Раквере. Полиция пообщалась с близкими и знакомыми Аннеса, однако к вечеру субботы не удалось установить его местонахождение.
Около полуночи пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что Аннеса нашли и с ним все в порядке.
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