26.12.2020, 08:44

Ушедший из Раквереской больницы мужчина найден

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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

В пятницу вечером полиция просила помощи в установлении местонахождения 42-летнего Аннеса, который ушел из Раквереской больницы 23 декабря в 8 часов утра в неизвестном направлении.

Сообщалось, что близким не удалось с ним связаться и без посторонней помощи он может попасть в беду.

Аннес проживает в Ида-Вирумаа, городе Пюсси, но он мог находиться и в Раквере. Полиция пообщалась с близкими и знакомыми Аннеса, однако к вечеру субботы не удалось установить его местонахождение.

Около полуночи пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что Аннеса нашли и с ним все в порядке.

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