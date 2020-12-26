Ушедший из Раквереской больницы мужчина найден

Сообщалось, что близким не удалось с ним связаться и без посторонней помощи он может попасть в беду.

Аннес проживает в Ида-Вирумаа, городе Пюсси, но он мог находиться и в Раквере. Полиция пообщалась с близкими и знакомыми Аннеса, однако к вечеру субботы не удалось установить его местонахождение.

Около полуночи пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что Аннеса нашли и с ним все в порядке.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.