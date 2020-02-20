20.02.2020, 11:05
Ушедший из дома по уходу 77-летний Валерий найден
В понедельник, 17 февраля, полиция просила помощи в поисках 77-летнего Валерия, который ушел из дома по уходу в Палдиски 13 февраля и не вернулся.
В понедельник, 17 февраля, полиция просила помощи в поисках 77-летнего Валерия, который ушел из дома по уходу в Палдиски 13 февраля и не вернулся.
В четверг незадолго до 11 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что Валерий найден. С ним все в порядке, его доставили в дом по уходу.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Семью евреев высадили из самолета. Причина шокирует
Не поверите: манипуляции с лотками для яиц
Чем нельзя кормить собак?