Ушедший из дома по уходу 77-летний Валерий найден

В четверг незадолго до 11 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что Валерий найден. С ним все в порядке, его доставили в дом по уходу.

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