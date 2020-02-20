20.02.2020, 11:05

Ушедший из дома по уходу 77-летний Валерий найден


EST 13
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

В понедельник, 17 февраля, полиция просила помощи в поисках 77-летнего Валерия, который ушел из дома по уходу в Палдиски 13 февраля и не вернулся.

В четверг незадолго до 11 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что Валерий найден. С ним все в порядке, его доставили в дом по уходу.

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