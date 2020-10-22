Ушедший из дома 15-летний подросток нашелся

В полицию поступило сообщение, что с вечера субботы не возвращался к себе домой в поселок Ранну 15-летний Андеро. В последний раз мальчика видели в понедельник утром в Тарту поблизости от автовокзала. У мальчика не было при себе ни телефона, ни денег, и было неизвестно, у кого он ночует.

Сегодня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что мальчик вернулся домой и полиция дальше подробнее общается с его семьей, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные случаи исчезновения.

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