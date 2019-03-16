Ушедшие из дома в Ласнамяэ 15-летняя Дарья и 14-летний Виктор найдены

В пятницу Ида-Харьюское отделение полиции просило помощи в поисках 15-летней Дарьи и 14-летнего Виктора. Девушка и молодой человек — друзья, они ушли из своих домов в Ласнамяэ 13 марта и не вернулись. Сегодня стало известно, что подростки нашлись.
"Рады сообщить, что молодые люди были найдены в одном из магазинов Ласнамяэ. Сначала подростков доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств, затем их передали родителям", — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.
Полиция благодарит всех людей, кто позвонил на 112 и передал информацию, а также всех, кто распространил сообщение.