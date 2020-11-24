Ущербы, с которыми сталкивается страховая фирма: от взрыва банкомата, до повреждения машины топором

Директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт объяснил, что если десятилетия назад общий ущерб от краж и вандализма был значительно более высоким, то сегодня наиболее крупные суммы ущерба возникают главным образом в связи с несчастными случаями, такими как пожары, повреждения водой, штормовые ветры и, естественно, дорожно-транспортные происшествия. ”Естественно, кражи со взломом и вандализм встречаются и сегодня, однако этого происходит значительно реже, чем раньше. Просто общество стало более безопасным”, — добавил Кивирюйт.

”Тем не менее, среди краж наибольший ущерб наносится так называемыми заказными кражами, совершаемыми в летнее время в отношении GPS-устройств сельскохозяйственной техники — стоимость одного такого устройства может составлять тысячи евро. Кроме этого, в последнее время участились случаи кражи запасных частей с автомобилей BMW, — сказал Кивирюйт. — В конце лета фирма Salva столкнулась со случаем, когда один BMW был разграблен настолько основательно, что с него сняли даже руль. Ущерб в этом случае составил почти 30 000 евро. В сентябре мы столкнулись со схожей ситуацией, когда автомобиль этой же марки был ограблен на сумму почти 18 000 евро. Полиция также неоднократно предупреждала людях о таких заказных кражах”.

Кивирюйт отметил, что, глядя на характер ущербов клиентов Salva в сентябре, возникало ощущение, что мы снова движемся назад во времени. Кроме ограбления BMW в одном случае страховой фирме пришлось возместить ущерб, возникший, когда вандалы сильно повредили легковой автомобиль топором. В данном случае общая сумма ущерба составила более 6000 евро.

Кроме этого, в портфель Salva попали два случая, связанных с банкоматами — один из банкоматов попытались взорвать, а второй просверлить.

Оба данных случая были связаны с гражданами Молдовы, незадолго до этого осужденными судом, которые в начале сентября попытались просверлить расположенный в Рапла банкомат, чтобы достать из него деньги, однако сделать это им не удалось. В середине сентября последовала попытка взорвать банкомат уже в Пярнумаа. Фирме Salva Kindlustus пришлось возместить ущерб, возникший вследствие повреждений, нанесенных в результате данных краж.