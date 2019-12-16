Ущерб от пожара в гостевом доме в Рапла превысит двести тысяч евро

”Особенность этого пожара в том, насколько стремительно распространился огонь. Возгорание возникло в подсобном строении, но из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на основное здание и, через вентиляционные отверстия, деревянную конструкцию стен и оконные проемы с наружной стены перешел внутрь, — рассказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба при страховании имущества Salva Kindlustus Карен Соосалу. — Из-за скорости распространения пламени усилий прибывших на место происшествия первыми спасателей оказалось недостаточно для тушения подсобного строения”.

Причина пожара выясняется, рассматриваются все версии.

Соосалу отметила, что здание сильно повреждено и компания уже приступила к оценке масштабов ущерба. ”Собственнику предстоит решить, восстанавливать здание или нет. По первичным оценкам Salva, размер ущерба составит не менее двухсот тысяч евро”, — добавила представитель страховой компании.

”Этот случай, когда огонь неожиданно быстро перекинулся внутрь, еще раз напоминает нам, насколько важно в зданиях наличие дымовых датчиков. При этом датчики должны быть установлены по наиболее вероятному пути распространения дыма, ведь никогда не знаешь, какова может быть причина возгорания и где может начаться пожар”, — сказала Соосалу.

Наряду с обычными возгораниями в этом году Salva также пришлось заниматься последствиями пожаров, возникших, например, из-за возгорания электрических аккумуляторов. ”В преддверии праздников, в частности Нового года, источников опасности становится больше, чем обычно — это свечи, дешевые электрические гирлянды, снаряды от фейерверков, которые могут случайно залететь на балкон, и многое другое”, — предостерегает страховая компания.