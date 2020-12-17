Уроженец Маарду получил 10 лет тюрьмы по делу о наезде на полицейских в Ласнамяэ

Приговор оказался мягче, чем хотела прокуратура, настаивавшая на 15-летнем сроке тюремного заключения для обвиняемого: она требовала признать Саушкина виновным как в наркопреступлении, так и в покушении на убийство.

Однако суд, как и ходатайствовал защитник Даниила Саушкина, переквалифицировал ключевую статью обвинение с "Покушение на убийство" на "Причинение тяжких телесных повреждений".

Наказание за незаконный оборот наркотиков составило полтора года тюрьмы, еще 8 лет и 6 месяцев он получил за причинение тяжких телесных повреждений — суммарный срок составил 10 лет заключения.

Как ранее писал Delfi, 19 февраля на парковке на улице Кярбери Даниил Саушкин совершил наезд на автомобиле на двух полицейских криминального бюро Пыхьяской префектуры.

Полицейские осуществляли задержание Саушкин, так как было основание полагать, что он мог заниматься продажей наркотиков. В ходе задержания мужчина сначала наехал на автомобиле Opel на автомобиль полиции без опознавательных полицейских знаков, затем на двух полицейских. Мужчина наехал на автомобиле на 24-летнего мужчину, причинив ему серьезные повреждения, 30-летний полицейский получил повреждения ступни.

Саушкин скрылся с места происшествия, его автомобиль был найден примерно в Маарду. Он сам пришел в Ида-Харьюское отделение полиции и был задержан. Саушкин и ранее неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения закона о дорожном движении.