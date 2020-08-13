“Урмас с битой” совершил самоубийство в тюрьме

Сегодня стало известно, что Урмас Эйнрооз, он же ”Урмас с битой”, совершил самоубийство в Тартуской тюрьме, где отбывал наказание, пишет Postimees.
21 июля пресс-служба тюрьмы сообщила, что в Тартуской тюрьме совершил самоубийство 46-летний заключенный.
В камере он находился один. Мужчина отбывал наказание за несколько преступлений против личности, общественного порядка и имущества.
Сегодня стало известно, что это Урмас Эйнрооз он же ”Урмас с битой”.
12 июня 2019 года Харьюский уездный суд признал Урмаса Эйнрооза виновным в убийстве мучительным способом, изнасиловании, ненадлежащем физическом обращении, лишении свободы, грабеже и тяжком нарушении общественного порядка и назначил ему наказание по совокупности в виде 20 лет тюремного заключения.
Согласно обвинению, 13 августа 2017 года он на протяжении нескольких часов избивал и пытал в квартире в жилом доме на Вабадузе пуйестеэ в Таллинне свою бывшую сожительницу. Собранные в ходе следствия доказательства указывают на то, что после избиения и последовавшего за ним изнасилования обвиняемый отвез женщину на машине к водохранилищу в Паункюла, где продолжил избиение женщины и в конце концов задушил жертву.
Нарушение общественного порядка, согласно обвинению, имело место 5 мая 2016 года в Таллинне в Ласнамяэ, где Урмас вышел из своей машины, взяв похожий на биту предмет, которым угрожал находившемуся в другом автомобиле мужчине.
Адвокат Эйнрооза Айвар Эннок на протяжении судебного процесса подчеркивал, что речь идет о душевнобольном человеке. Неоднократные судебные экспертизы все-таки признали Эйнрооза симулянтом.
При назначении наказания суд учитывал тяжесть преступлений и исходил из обстоятельства, что обвиняемый ранее не был наказан в уголовном порядке.
Одновременно суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего с требованием возместить причиненный преступлением имущественный ущерб и взыскал в пользу потерпевшего 273,83 евро.
Приговор не вступил в силу, стороны имеют право обжаловать его в Таллиннском окружном суде.
Напомним, в августе 2017 года двое рыбаков обнаружили в Харьюмаа у водохранилища Паункюла страшную находку — прямо у береговой линии лежал полуголый труп женщины со следами пыток. Еще в тот же вечер полиция задержала в Талллинне предполагаемого убийцу.
В машине ранее получившего известность в СМИ как водитель с битой Урмаса Эйнрооза (45) следователи нашли разбитый телефон, на карте памяти которого эксперты смогли восстановить множество видеоклипов, которые было тяжело смотреть даже опытным следователям. Клипы показывали весь ужас и боль, которые пришлось испытать в последний день жизни женщине, которая желала своему мучителю только добра.
Эйнрооз в суде говорил, что знал жертву десять лет. Все это время женщина бескорыстно любила его и заботилась о нем. Как сказала в зале суда прокурор Наталия Мийлвеэ, женщина всегда была для Эйнрооза, когда мужчине было тяжело и ему нужна была помощь, но когда ситуация улучшалась, женщину всегда бросали. По словам прокурора, пользоваться женщинами было свойственно Эйнроозу.
Эйнрооз говорил в суде, что за всю жизнь был пять раз помолвлен, из них два раза в 2017 году: в июле он обручился с одной женщиной, в начале августа — с другой и, согласно обвинению, в середине августа убил третью, которая тоже была в него влюблена.
До своей смерти убитая ухаживала за Эйнроозом у себя дома девять месяцев, когда мужчина не справлялся с жизнью из-за биполярного расстройства личности. От убитой Эйнрооз переехал за пару месяцев до рокового воскресенья.
Предшествовавшим убийству вечером Эйнрооз тоже пошел к жертве потому, что ему больше некуда было идти — опять закончилась помолвка. И женщина снова радушно и тепло приняла его. Эйнрооз отметил, что у него был психоз и маниакальный период болезни. "Я начал видеть соотношения цифр в восьмеричной системе, — объяснил он. — В магазине видел бутылки в восьмеричной системе, в машине смотрел, что двери тоже в восьмеричной системе. Голоса не слышал".
Что именно на следующий день привело к ужасным событиям, по большей части осталось неясным — по словам Эйнрооза, он пытался изгнать из женщины злого духа. "Я хотел заставить ее признать определенные вещи. Она была суеверна. У меня сложилось впечатление, что она хочет мной завладеть", — объяснил мужчина в суде.
Несмотря на проигранные в суде видео, на которых Эйнрооз жестоко истязает жертву и наносит ей повреждения, Эйнрооз в суде неоднократно утверждал, что не делал женщине ничего.
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