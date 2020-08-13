“Урмас с битой” совершил самоубийство в тюрьме

21 июля пресс-служба тюрьмы сообщила, что в Тартуской тюрьме совершил самоубийство 46-летний заключенный.

В камере он находился один. Мужчина отбывал наказание за несколько преступлений против личности, общественного порядка и имущества.

Сегодня стало известно, что это Урмас Эйнрооз он же ”Урмас с битой”.

12 июня 2019 года Харьюский уездный суд признал Урмаса Эйнрооза виновным в убийстве мучительным способом, изнасиловании, ненадлежащем физическом обращении, лишении свободы, грабеже и тяжком нарушении общественного порядка и назначил ему наказание по совокупности в виде 20 лет тюремного заключения.

Согласно обвинению, 13 августа 2017 года он на протяжении нескольких часов избивал и пытал в квартире в жилом доме на Вабадузе пуйестеэ в Таллинне свою бывшую сожительницу. Собранные в ходе следствия доказательства указывают на то, что после избиения и последовавшего за ним изнасилования обвиняемый отвез женщину на машине к водохранилищу в Паункюла, где продолжил избиение женщины и в конце концов задушил жертву.

Нарушение общественного порядка, согласно обвинению, имело место 5 мая 2016 года в Таллинне в Ласнамяэ, где Урмас вышел из своей машины, взяв похожий на биту предмет, которым угрожал находившемуся в другом автомобиле мужчине.

Адвокат Эйнрооза Айвар Эннок на протяжении судебного процесса подчеркивал, что речь идет о душевнобольном человеке. Неоднократные судебные экспертизы все-таки признали Эйнрооза симулянтом.

При назначении наказания суд учитывал тяжесть преступлений и исходил из обстоятельства, что обвиняемый ранее не был наказан в уголовном порядке.

Одновременно суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего с требованием возместить причиненный преступлением имущественный ущерб и взыскал в пользу потерпевшего 273,83 евро.

Приговор не вступил в силу, стороны имеют право обжаловать его в Таллиннском окружном суде.

Напомним, в августе 2017 года двое рыбаков обнаружили в Харьюмаа у водохранилища Паункюла страшную находку — прямо у береговой линии лежал полуголый труп женщины со следами пыток. Еще в тот же вечер полиция задержала в Талллинне предполагаемого убийцу.