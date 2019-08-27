Умерший в Тартуской тюрьме молодой мужчина был неизлечимо болен

"Сейчас известно, что 26-летний мужчина был неизлечимо болен и из-за своего состояния здоровья должен был ежедневно соблюдать определенный режим лечения. В ходе уголовного производства проверят, сделали ли в учреждении заключения все для того, чтобы у мужчины была возможность соблюдать план лечения", — сказал Delfi пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус.

Уголовное производство начато по статье, которая рассматривает причинение смерти по неосторожности.

В Тартуской тюрьме в субботу умер отбывавший там наказание 26-летний мужчина.

"Его сокамерник утром сообщил надзирателю, что мужчина не реагировал, когда он пытался его разбудить", — сказала в воскресенье Delfi пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус.

Надзиратель вызвал медиков, которые прибыли за несколько минут и пытались оживить заключенного, но сделать это не удалось. На теле признаков насилия нет, и точная причина смерти выяснится при вскрытии.