Умерший в Тартуской тюрьме молодой мужчина был неизлечимо болен

Служба внутреннего контроля отдела тюрем Министерства юстиции начала уголовное производство для прояснения обстоятельств произошедшей в субботу в Тартуской тюрьме смерти.
"Сейчас известно, что 26-летний мужчина был неизлечимо болен и из-за своего состояния здоровья должен был ежедневно соблюдать определенный режим лечения. В ходе уголовного производства проверят, сделали ли в учреждении заключения все для того, чтобы у мужчины была возможность соблюдать план лечения", — сказал Delfi пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкевичус.
Уголовное производство начато по статье, которая рассматривает причинение смерти по неосторожности.
В Тартуской тюрьме в субботу умер отбывавший там наказание 26-летний мужчина.
"Его сокамерник утром сообщил надзирателю, что мужчина не реагировал, когда он пытался его разбудить", — сказала в воскресенье Delfi пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус.
Надзиратель вызвал медиков, которые прибыли за несколько минут и пытались оживить заключенного, но сделать это не удалось. На теле признаков насилия нет, и точная причина смерти выяснится при вскрытии.
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