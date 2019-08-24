Умер переводчик Юрий Живов. Он озвучил "Твин Пикс" и "Зеленую милю"

Родственники Юрия Живого сообщили, что легендарный переводчик скончался из-за болезни почек.

Юрий в начале 90-х занимался авторскими переводами фильмов и мультфильмов. Также он озвучивал популярных киноактеров. ”Зеленая миля”, ”Парк Юрского периода”, ”Твин Пикс”, ”Джуманджи” — именно его голос распространялся тогда на VHS.

Вы точно слышали когда-то этот голос.

Всего за свою карьеру он озвучил более 1,3 тыс. картин.