24.08.2019, 18:31
Умер переводчик Юрий Живов. Он озвучил "Твин Пикс" и "Зеленую милю"
Ему был 61 год.
Ему был 61 год.
Родственники Юрия Живого сообщили, что легендарный переводчик скончался из-за болезни почек.
Юрий в начале 90-х занимался авторскими переводами фильмов и мультфильмов. Также он озвучивал популярных киноактеров. ”Зеленая миля”, ”Парк Юрского периода”, ”Твин Пикс”, ”Джуманджи” — именно его голос распространялся тогда на VHS.
Вы точно слышали когда-то этот голос.
Всего за свою карьеру он озвучил более 1,3 тыс. картин.
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