Уличные наркодилеры наказаны длительным тюремным заключением

20-летний мужчина в 2018 и 2019 годах неоднократно продавал различным людям, в том числе несовершеннолетним, коноплю и сигареты с содержанием конопли. Также он незаконно присвоил деньги фирмы, в которой сам работал. 21-летний мужчина был обвинен в том, что в 2019 и 2020 годах он неоднократно и в больших количествах передавал наркотические вещества многим несовершеннолетним. Также мужчину обвинили в том, что он склонял несовершеннолетних к употреблению алкоголя, совершал различные кражи, присвоение и незаконное вторжение.

Ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Леннарт Пульк сказал, что если случаи совершения краж и присвоения были установлены полицией быстро, то в отношении распространения наркотических веществ полиция собирала доказательства в течение более длительного времени. ”Сообщения о возможной продаже мужчинами конопли поступили к нам от нескольких человек, но мы собирали информацию также с помощью различных следственных действий и слежки”, — сказал Пульк.

Пульк добавил, что одной из важнейших задач полиции в борьбе с наркопреступлениями является предотвращение попадания наркотических веществ к несовершеннолетним, которые в результате могут пойти неверным путем. ”Убежден, что лучше уберечь их от этого, чем впоследствии пытаться вернуть молодежь на правильный путь”, — заявил Пульк.

21-летнему мужчине за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ в особо крупных размерах, передачу наркотических и психотропных веществ лицам, не достигшим 18-летнего возраста, склонение несовершеннолетних к употреблению алкоголя, кражи, присвоение и самовольное вторжение назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет четыре месяца и девять дней. 20-летнего мужчину суд признал виновным в незаконном обороте наркотических веществ в особо крупных размерах и присвоении и назначил ему суммарное наказание в виде тюремного заключения сроком на шесть лет восемь месяцев и девятнадцать дней.

Оба мужчины ранее наказывались условными заключениями, которые в связи с новыми преступлениями теперь приводятся в исполнение. ”Наказание формируется в результате взаимодействия многих факторов, если говорить проще, то условные наказания на большие сроки после совершения новых преступлений ведут к реальному тюремному заключению. К тому же тюремное заключение еще и увеличивается на срок ранее назначенного условнго заключения”, — пояснила прокурор Теэли Мяги.