Укусившая полицейского нарвитянка получила условный срок
Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 50-летнюю нарвитянку, которая укусила находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского, пишет RusERR.
Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 50-летнюю нарвитянку, которая укусила находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского, пишет RusERR.
Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 18 сентября в 00:50 женщина укусила за большой палец правой руки кадета Академии внутренней обороны, находившегося при исполнении обязанностей патрульного полицейского.
Инцидент произошел в Нарвском арестном доме, куда женщина была доставлена для протрезвления — кадет пытался посадить ее в камеру, но столкнулся с сопротивлением.
За применение насилия по отношению к представителю власти суд назначил обвиняемой полгода тюремного заключения, но отбывать наказание не придется, если в ближайшие полтора года женщина не совершит новое преступление.
К сегодняшнему дню решение Вируского уездного суда вступило в законную силу.
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