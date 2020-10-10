10.10.2020, 16:45

Укусившая полицейского нарвитянка получила условный срок

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Uues politsei vormirõivad
Foto on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы 50-летнюю нарвитянку, которая укусила находившегося при исполнении служебных обязанностей полицейского, пишет RusERR.

Согласно обвинительному заключению Вируской окружной прокуратуры, 18 сентября в 00:50 женщина укусила за большой палец правой руки кадета Академии внутренней обороны, находившегося при исполнении обязанностей патрульного полицейского.

Инцидент произошел в Нарвском арестном доме, куда женщина была доставлена для протрезвления — кадет пытался посадить ее в камеру, но столкнулся с сопротивлением.

За применение насилия по отношению к представителю власти суд назначил обвиняемой полгода тюремного заключения, но отбывать наказание не придется, если в ближайшие полтора года женщина не совершит новое преступление.

К сегодняшнему дню решение Вируского уездного суда вступило в законную силу.

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