Украл — на выход. Из Эстонии высылали граждан Грузии и Турции за кражи

Во вторник сотрудники Пыхьяской префектуры оформили документы на высылку из Эстонии двух иностранцев, которые совершили кражи в магазинах столицы.
27 августа было рассмотрено дело гражданина Грузии 1994 года рождения. Мужчина совершил 26 августа кражу товара из магазина Bauhof. Молодому человеку было вручено предписание покинуть Эстонию в семидневный срок. В отношении него введен запрет на въезд в Эстонию в течение полугода.
В тот же день аналогичное производство сотрудники Пыхьяской префектуры провели в отношении гражданина Турции 1991 года рождения. Он попался на воровстве из магазина Tondi Selver. Виза мужчины признана недействующей, он должен покинуть Эстонию в 10-дневный срок, запрет на въезд в нашу страну будет действовать один год.
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