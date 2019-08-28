Украл — на выход. Из Эстонии высылали граждан Грузии и Турции за кражи

27 августа было рассмотрено дело гражданина Грузии 1994 года рождения. Мужчина совершил 26 августа кражу товара из магазина Bauhof. Молодому человеку было вручено предписание покинуть Эстонию в семидневный срок. В отношении него введен запрет на въезд в Эстонию в течение полугода.

В тот же день аналогичное производство сотрудники Пыхьяской префектуры провели в отношении гражданина Турции 1991 года рождения. Он попался на воровстве из магазина Tondi Selver. Виза мужчины признана недействующей, он должен покинуть Эстонию в 10-дневный срок, запрет на въезд в нашу страну будет действовать один год.